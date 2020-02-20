Путин призвал очистить от криминала важнейшие отрасли экономики

Президент России Владимир Путин призвал защитить важнейшие отрасли российской экономики от криминала. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время выступления на редколлегии ФСБ Путин отметил, что приоритетами работы службы являются обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции.

По словам главы государства, для эффективного выполнения этих задач необходимо использовать успешный опыт раскрытия коррупционных схем в финансовой и налоговой сферах, а также в топливно-энергетической и оборонно-промышленной отраслях.

Лидер государства призвал проявить повышенное внимание к национальным проектам. Антикоррупционную деятельность в этом направлении, по мнению президента, необходимо вести в единой связке с Генеральной прокуратурой, МВД, Счетной палатой, Росфинмониторингом и другими структурами.

Как заявил Путин, страна концентрирует большие ресурсы для достижения целей национального развития. Он привлек внимание ФСБ к необходимости контролировать эти огромные финансовые потоки.

Отмечается, что ранее были внесены поправки к федеральному бюджету на 2020-2022 годы, в соответствии с которыми, в 2020 году доходы увеличатся на 214 млрд рублей, а расходы достигнут 19,666 трлн.

До этого Путин поручил ФСБ обеспечить на День Победы безопасность на высшем уровне.