Решение суда в Гааге о выплате $50 млрд назвали противоречащим законам РФ

Объявленное ранее на этой неделе решение апелляционного суда Гааги вновь обязать Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд противоречит российскому правопорядку.

Об этом заявил в четверг сенатор Андрей Клишас в ходе заседания рабочей группы по внесению изменений в Конституцию России.

«Это очевидно противоречащее российскому правопорядку решение, тем более у нас есть решение Конституционного суда по этому вопросу», — цитирует его ТАСС.

Еще во вторник в Минюсте заявили, что обжалуют решение о взыскании с России $50 млрд по делу ЮКОСа.

А в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле в настоящее время анализируют решение суда Гааги по выплатам экс-акционерам ЮКОСа.

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