Forbes назвал самую богатую женщину в России

Самой богатой женщиной России стала владелица онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук. Об этом пишет журнал Forbes.

Бакальчук с состоянием в $1,4 млрд стала лидером списка богатейших женщин России в связи с изменениями активов Wildberries, оборот которого за 2019 год вырос почти на 90% и составил 223,5 млрд рублей.

Как отмечается, Бакальчук обогнала с отрывом в $2 млн Елену Батурину, которая много лет возглавляла рейтинг самых богатых российских женщин.

Онлайн-магазин Wildberries был основан в 2004 году. В список Forbes Бакальчук впервые попала в 2018 году, имея состояние в $600 млн. За несколько лет ее компания увеличила состояние женщины в два раза.

На данный момент ее магазин является крупнейшим в Рунете. Кроме того, он уже вышел на рынок Европейского союза через Wildberries.eu.

За 2019 год компания в два раза увеличила ассортимент, количество выполненных заказов и расширила сеть собственный пунктов выдачи до 6300 точек в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.

Елена Батурина, которая ранее занимала первое место в данном списке, является вдовой мэра Москвы Юрия Лужкова и бывшей владелица одного из крупнейших девелоперов Москвы, компании «Интеко».

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