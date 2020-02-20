Рубль незначительно снизился к доллару и евро

В начале торговой сессии в четверг, 20 февраля, рубль снижается к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 14 коп. до 63,72 руб.

В свою очередь, курс евро вырос на 8 коп. и достиг отметки — 68,78 руб.

Нефть марки Brent увеличилась на 0,25% и составила 59,28 доллара за баррель.

Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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