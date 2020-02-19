Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА «Новости».

«Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек – получатели социальных пенсий», — заявил он.

По словам министра, расходы на индексацию составят 21,7 млрд рублей до конца года.

Отмечается, что также будут повышены выплаты военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, блокадникам Ленинграда и пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров

— Разморозка для работающих: что будет с пенсиями

— «Тяжелая доля»: почему женщины выходят на пенсию раньше мужчин