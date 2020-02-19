«Роснефть» по итогам 2019 года стала лидером отрасли по запуску новых высокомаржинальных проектов

«Роснефть» также является лидером российской нефтяной отрасли по запуску новых высокомаржинальных проектов.

С 2016 года были запущены такие крупные проекты как Сузунское, Восточно-Мессояхское, Юрубчено-Тохомское, Кондинское, Тагульское, Русское, Куюмбинское месторождения, 2-я очередь Среднеботуобинского месторождения, Западно-Эргинское месторождение.

Суммарная добыча жидких углеводородов указанных активов в доле Компании за 2019 год составила 18,9 млн т (384 тыс. барр. в сутки), что на 27% выше уровня 2018 года. За 4 кв. 2019 года добыча активов составила 4,9 млн т (397 тыс. барр. в сутки). Их доля в общей добыче жидких углеводородов за 2019 год составила 8%, а за 4 кв. прошлого года - 8,5%.

Во исполнение задачи президента РФ по загрузке Северного морского пути Компания продолжает работы по реализации масштабного проекта по добыче углеводородов, который позволит воплотить в жизнь комплексную программу освоения новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского края (проект «Восток Ойл»).

В октябре 2019 года была получена лицензия на право пользования Западно-Иркинским участком недр с запасами 3Р в объеме 277 млн т нефти и ресурсами 834 млн т.н.э., по данным отчета компании DeGolyer&MacNaughton.

Кроме того, в декабре 2019 года было получено право пользования недрами Мезенинского, Северо-Джангодского и Янгодского лицензионных участков. В январе 2020 года правительством РФ одобрен проект федерального закона о введении налоговых стимулов для проектов разработки месторождений нефти и газа на отдельных территориях Арктической зоны РФ (в том числе для проекта «Восток Ойл») и в феврале 2020 года внесен в Госдуму.

Кроме того, расширяется география реализации бензина с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками марки «Евро 6», который вошел в число «100 лучших товаров России». Компания планомерно расширяет географию реализации данного топлива. На конец 2019 года число регионов России, в которых новое топливо поставляется на АЗС «Роснефти», возросло в три раза. Бензин с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками «Евро 6» представлен в 9 регионах России, в том числе на АЗС Москвы и Московской области.

«Роснефть» в 2019 году прочно заняла место одного из лидеров отрасли с низкими показателями удельных выбросов углекислого газа. Высокая оценка деятельности, полученная компанией, впервые участвовавшей в рейтинге CDP «водные ресурсы», свидетельствует об эффективности ее экологической политики.