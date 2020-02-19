«Роснефть» внесла существенный вклад в установление постсоветского рекорда России по добыче нефти

Благодаря достижению запланированных объемов производства в 2019 году, «Роснефти» удалось внести весомый вклад в установление нового постсоветского рекорда России по объемам добычи нефти (560,3 млн т).

Рост показателей квартал к кварталу в основном связан с наращиванием производства на крупнейшем активе НК – «РН-Юганскнефтегаз» – благодаря внедрению передовых технологий для вовлечения в активную разработку запасов углеводородов из низкопроницаемых коллекторов, а также увеличению коэффициента извлечения нефти. Кроме того, была увеличена добыча на новых крупных проектах – Среднеботуобинском, Восточно-Мессояхском и Куюмбинском месторождениях.

Также был переломлен тренд падения добычи, снижавшейся до 2018 года в среднем на 5% ежегодно. В 2018-2019 годах НК сократила снижение добычи до ок. 1%, достигнув показателя в 136 млн барр. по итогам года. В отчетном квартале уровень добычи жидких углеводородов на месторождении составил 0,37 млн барр. в сутки, продемонстрировав рост 0,4% к уровню 3 кв. 2019 года

«Роснефть» фокусируется на строительстве высокотехнологичных скважин, которые обеспечивают более эффективную разработку залежей и повышение нефтеотдачи пласта по сравнению с бурением наклонно-направленных скважин.

Удельная добыча на горизонтальную скважину возросла на 11% по сравнению с уровнем 2018 г. и составила ок. 9 тыс. т, что в 2,4 раза выше показателя для наклонно-направленных скважин.