Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала

Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.

Поправки продлевают действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.

За рождение или усыновление первого ребенка семьи получат выплаты в размере 466 тысяч 617 рублей, за второго — 616 тысяч 617 рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Получение маткапитала упростят в России

— В Госдуме поддержали право мужчин на материнский капитал

— Срок оформления материнского капитала сократят до пяти дней