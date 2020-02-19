Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала
Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Поправки продлевают действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.
За рождение или усыновление первого ребенка семьи получат выплаты в размере 466 тысяч 617 рублей, за второго — 616 тысяч 617 рублей.
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