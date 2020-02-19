«Роснефть» в 2019 году открыла 23 месторождения

В результате геологоразведочных работ «Роснефть» открыла 258 новых залежей и 23 новых месторождений с запасами углеводородов в объеме 352 млн т.н.э.

По итогам 2019 года НК реализовала 112,0 млн т нефтепродуктов, из которых 37,5% - на внутреннем рынке (включая реализацию бункерного топлива покупателям). Поставки моторных топлив на внутренний рынок были увеличены на 5,7% по отношению к уровню 2018 г. и составили 29,9 млн т, из которых 7,4 млн т в 4 кв.

«Роснефть» активно участвует в торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). В 2019 г. Компания перевыполнила нормативы по реализации моторного топлива на бирже более чем в 2 раза.

«Роснефти» удалось сохранить добычу нефти в 2019 году на уровне прошлого года, несмотря на действие внешних ограничений, таких как продление соглашения ОПЕК+ и временного ограничения «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных трубопроводов.

«Роснефть» добыла в 2019 году 230,25 млн тонн нефти (включая газовый конденсат), что соответствует уровню предшествующего года.

Среднесуточная добыча жидких углеводородов компании в 2019 году составила 5,791 млн баррелей. Среднесуточная добыча жидких углеводородов в четвертом квартале 2019 года составила 5,814 млн баррелей.