Из московского банкомата украли 4,5 млн рублей

Пресс-служба столичного главка МВД сообщила, что на северо-востоке Москвы двое похитителей вскрыли банкомат и украли 4,5 млн рублей, передает РИА «Новости».

По данным правоохранителей, злоумышленники ворвались в здание офиса банка в районе Куркино и неизвестным предметом взломали банкомат.

Они украли не менее 4,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

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