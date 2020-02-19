Россия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила свои финансовые вложения в американские государственные облигации до $9,974 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минфина США.

Как отмечается, вложения российской стороны в декабре снизились на $1,5 млрд по сравнению с ноябрьским показателем. До этого сумма вложений четыре месяца подряд только увеличивалась.

Уточняется, что объем вложений был распределен на долгосрочные облигации — $4,27, и на краткосрочные — $5,7 млрд.

Согласно сведениям Минфина, крупнейшим держателем американских госбумаг на данный момент является Япония, размер ее вложений составил $1,155 трлн. Второе место занимает Китай с $1,07 трлн, далее с большим отрывом — Великобритания с $332,6 млрд. Как отмечается, Россия в данном рейтинге не вошла даже в первую тридцатку.

Ранее Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн.