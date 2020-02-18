Минэнерго согласно с оценкой «Роснефтью» вклада проекта «Восток Ойл» в ВВП России

Минэнерго РФ согласно с оценкой «Роснефти» того, что вклад арктического проекта «Восток Ойл» в ВВП России составит порядка 2% ежегодно, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.

На прошлой неделе глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 11 февраля говорил, что реализация проекта «Восток Ойл» позволит увеличить ВВП России на 2% ежегодно.

«Мы делали все расчеты с Миндальвостока и Минфином под этот законопроект (об арктических льготах). Они, естественно, созвучны. Законопроект в Думе, была рекомендация в первом чтении от профильного комитета его принять. Естественно, это означает, что у всех федеральных органов исполнительной власти и компании позиции близкие», - цитирует Сорокина агентство «Прайм».

Проект предусматривает формирование на полуострове Таймыр новой нефтегазовой провинции, его ресурсная база составляет порядка 5 миллиардов тонн нефти, а инвестиции запланированы в объёме более 10 триллионов рублей, причем на первом этапе - на уровне около 2 триллионов. «Восток Ойл» объединяет ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного) и других перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края.

«В случае подтверждения тех запасов, на которые мы рассчитываем, до 2025-2026 годов мы рассчитываем на инвестиции под триллион рублей. Это все вместе: те инвесторы, которые будут участвовать в проекте плюс госкомпании», - резюмировал Сорокин.