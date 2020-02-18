Крым оценивает нанесенный Украиной ущерб экономике в сотни миллиардов долларов

Украина нанесла экономике Крыма ущерб в сотни миллиардов долларов, считает председатель крымского парламента Владимир Константинов. Об этом сообщает РИА Новости.

Константинов назвал переворот 2014 года на Украине попыткой уничтожить крымчан «как народ». Он отметил, что предполагаемая сумма требуемых компенсаций исчисляется сотнями миллиардов долларов.

Претензии Крыма будут переданы Украине после завершения работы комиссии по оценке ущерба, заверил председатель парламента. Он подчеркнул, что подсчет ущерба затронет период нахождения полуострова в составе Украины после распада СССР, а также период после присоединения полуострова к России в 2014 году.

Константинов особенное внимание уделил ущербу от продовольственной и водной блокад, от полного обесточивания полуострова и от ухода украинских банков с территории Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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