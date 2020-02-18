«Макдоналдс» первым в России открыл «темную кухню»

Сеть быстро питания «Макдоналдс» открыла в Москве «темную кухню» — место, где готовятся и выдаются заказы только курьерам. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на информированные источники.

«Черная кухня» в тестовом режиме заработала прошлым летом, а стала полноценно функционировать осенью 2019 года. Располагается она рядом со станцией метро «Юго-Западная» и по размерам напоминает обычный розничный ресторан сети. Однако в компании не планируют останавливаться на достигнутом и ищут место, которое будет по размерам напоминать классический ресторан.

Стоит отметить, что «Макдоналдс» первым из рестораторов открыл «темную кухню» в Москве и России.

Ранее стало известно, что McDonal в РФ отменил посвященную 30-летию работы в России акцию из-за коронавируса. Планировалась, что 31 января в одной из точек быстрого питания сети вернут цены 1990 года и «Биг Мак» можно будет купить за 3,75 рубля.

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