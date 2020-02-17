Начальник управления МЧС Башкирии арестован за взятку и мошенничество

Следственный комитет сообщил, что начальник управления МЧС Башкирии взят под стражу в связи с обвинениями в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере, передает RT.

«По версии следствия, обвиняемый в 2016—2017 годах оформлял и передавал в бухгалтерию учреждения фиктивные документы с целью получения им и его подчинёнными на системной основе дополнительной материальной помощи в виде денежных средств якобы на оплату дорогостоящего лечения и дорогостоящих лекарств», — сказано в сообщении.

Следователи отметили, что никто из сотрудников не имел медицинских показаний для дополнительных выплат. За сокрытие подобных махинаций начальник получил более 4,2 млн рублей.

Отмечается, что в качестве меры пресечения избрано его заключение под стражу.

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