Начальник управления МЧС Башкирии арестован за взятку и мошенничество
Следственный комитет сообщил, что начальник управления МЧС Башкирии взят под стражу в связи с обвинениями в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере, передает RT.
«По версии следствия, обвиняемый в 2016—2017 годах оформлял и передавал в бухгалтерию учреждения фиктивные документы с целью получения им и его подчинёнными на системной основе дополнительной материальной помощи в виде денежных средств якобы на оплату дорогостоящего лечения и дорогостоящих лекарств», — сказано в сообщении.
Следователи отметили, что никто из сотрудников не имел медицинских показаний для дополнительных выплат. За сокрытие подобных махинаций начальник получил более 4,2 млн рублей.
Отмечается, что в качестве меры пресечения избрано его заключение под стражу.
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