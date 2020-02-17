«Роснефть» за 5 лет увеличит «зеленые» инвестиции до 300 млрд руб.

«Роснефть» намерена в ближайшие пять лет увеличить на четверть экологические инвестиции - до 300 млрд рублей, передает «Интерфакс».

«За последние пять лет «зеленые» инвестиции компании составили более 240 млрд рублей (более $4 млрд). В ближайшие пять лет планируется инвестировать еще 300 млрд рублей», - пояснил представитель НК.

«Роснефть» вкладывает в понятие «зелёные» инвестиции как расходы на целевые экологические проекты (строительство установок утилизации ПНГ, сероводорода, установок по переработке серы, развитие природоохранной инфраструктуры, реконструкция очистных сооружений и другие), так и сопряжённые экологические инвестиции, то есть инвестиции в рамках тех мероприятий, которые улучшают экологическую картину.

По итогам 2018 года уровень утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) составляет около 90%, а учетом «гринфилдов» - около 85%. Инвестиции «Роснефти» в этот проект за последние пять лет составили 125 млрд рублей (более $2 млрд). В ключевых структурах и проектах «Роснефти» этот показатель уже достиг более 95%.

По итогам 2019 года нефтеперерабатывающие заводы компании уменьшили удельные выбросы парниковых газов на 11%. В частности, объем выбросов метана в 2018 году был снижен на 46%.

Также в рамках работы по снижению воздействия на окружающую среду компания вводит в эксплуатацию новые и реконструированные установки НПЗ (введено более 30 единиц) с улучшенными показателями топливной эффективности и низким уровнем выбросов.

В рамках программы энергосбережения, направленной на снижение потребления энергоресурсов, в 2018 году инвестиции составили 1,4 млрд рублей.

По программе повышения надежности трубопроводного транспорта за 2015-2019 годов была произведена замена, ремонт и восстановление порядка 10% трубопроводов при общей протяженности более 80 тыс. км. За счёт повышения надежности трубопроводов существенно сократились площади загрязнения земель, отмечает представитель компании.