В США испугались утраты действенности санкций

Американские финансовые санкции могут перестать действовать на союзников и оппонентов в ближайшие 5-20 лет. С таким предположением выступил и. о. помощника замглавы Национального управления по ядерной безопасности Дэвид Хогланд, передает РИА «Новости».

Он отметил, что санкции — это инструмент, которым страна пользуется периодически при давлении на оппонентов. При этом многие санкционные меры связаны с долларом. По его словам, санкции служат наказанием за все: как за киберпреступления, так и за использование оружия массового поражения. В связи со всем этим они вскоре могут утратить свою силу.

«Есть весьма реальный риск, что инструмент... может быть не таким действенным», — подчеркнул Хогланд.

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