Советник Трампа заявил, что коронавирус может повлиять на торговую сделку США и Китая

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что эпидемия коронавируса нового типа может оказать влияние на выполнение первой части торговой сделки между Соединенными Штатами Америки и Китая. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Китай взяла на себя обязательства по покупке больших объемов сельскохозяйственной продукции.

Своетник Трампа уточнил, что коронавирус причинил ущерб сельхозпромышленности КНР.

«Мы ожидаем, что первая часть сделки позволит Китаю импортировать больше продовольствия», — сказал О'Брайен.

При этом он предположил, что данная эпидемия может повлиять на число закупок, осуществляемых КНР.