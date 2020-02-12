В Минпромторге заявили об отсутствии дефицита медицинских масок в России

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в данный момент российские производители производят 1,2 млн медицинских масок в сутки, что полностью покрывает потребности в них. Об этом сообщает «Первый канал».

Он рассказал, что их выпуском занимается 20 производителей.

По словам главы ведомства, из них есть три наиболее крупных предприятий, которые производят около 900 тысяч масок в сутки.

«Всего 1,2 млн масок в сутки производится», — отметил Мантуров.

Он подчеркнул, что при необходимости предприятия, занимающиеся выпуском таких масок, могут нарастить объем производство данных изделий «до 1,4-1,5 млн в сутки».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По данным на утро 10 февраля, в Китае число заболевших пневмонией составило 40 тыс. 171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях.

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— 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае число умерших от этой инфекцией достигло 1018 человек.

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