В ФАС назвали завышение розничных цен в РФ «экономическим мародерством»

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что заявление о том, что в ситуации с повышением цен на медицинские маски в РФ нет картельного сговора, не является официальной позицией ФАС, в ведомстве осудили подобные изменения. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что увеличение цен во много раз медицинских масок в 68 субъектах России является «экономическим мародерством» в условиях повышенного спроса.

В ФАС сообщили, что продолжают поиски признаков картелей и иных нарушений Закона о защите конкуренции, проводятся соответствующие меры.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, от вируса в Китае погибли 910 человек.

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