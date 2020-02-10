Мишустин заявил о выделении на выплату ветеранам более 71 млрд рублей
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Российский премьер Михаил Мишустин заявил о выделении на выплаты ветеранам в апреле-мае текущего года более 71 млрд рублей, передает ТАСС.
Как отмечается, средства будут направлены из федерального бюджета. Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами призвал подготовить все необходимые акты для того, чтобы деньги поступили своевременно.
Также премьер потребовал от министров не давать необоснованных обещаний и не выделять средства резервного фонда правительства на финансирование мероприятий.
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