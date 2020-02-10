Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

Мошенники, которые занимаются кражей денег с банковских карт, придумали новый способ обмана, сообщают «Известия».

Отмечается, что преступники звонят держателям карт и представляются сотрудниками банка. Они говорят, что получили заявление на закрытие счета и уточняют, в какое время и в каком отделении клиент хочет это сделать.

Когда же гражданин отрицает подачу такого заявления, ему предлагают спасти деньги и перевести на некий безопасный счет, где средства будут недоступны злоумышленникам. Для этого клиенту необходимо сообщить сотруднику банка персональные данные.

Как уточняется, чтобы избежать хищения средств, необходимо не предоставлять третьим лицам коды для подтверждения операций из SMS, реквизиты, срок действия карты и ССV-код.

Ранее Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества с кредитами.