В Раде обвинили Гончарука во вранье о росте украинской экономики

Депутат Рады Александр Дубинский обвинил премьера Украины Алексея Гончарука в том, что тот врал парламенту о росте украинской экономики. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Он считает, что Гончарук сильно держится за свое место.

«Причём, я так понимаю, очень сильно вжимает туда свою попу для того, чтобы остаться на должности как можно дольше», — сказал Дубинский.

По его словам, премьер это делал изначально, когда врал парламенту, обещая рост украинского ВВП на 40% в течение пяти лет.