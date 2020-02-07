Глава Центробанка РФ оценила влияние коронавируса на экономику страны

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина оценила, каким образом коронавирус может повлиять на российскую экономику, передает RT.

По ее словам, ситуация с данным видом пневмонии сказывается как на экономике отдельных стран, как и мира в целом.

«Если говорить о России, то влияние на нашу экономику в текущий момент мы оцениваем как незначительное», — сказала Набиуллина.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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