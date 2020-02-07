JPMorgan поднял рекомендацию по GDR «Роснефти» до «выше рынка»

JPMorgan повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) «Роснефти» с «нейтрально» до «выше рынка», передает в пятницу «Интерфакс».

Новая прогнозная стоимость бумаг компании, рассчитанная аналитиками, составляет $9,40 за штуку. JPMorgan добавил бумаги «Роснефти» в список наиболее предпочтительных акций.

В целевую цену был включен эффект в 1,1 долл/GDR от проекта «Восток Ойл» (25% проекта), причем банк повысил NPV проекта с 18 млрд долл. до 41 млрд долл., из них 24 млрд долл- нефть, 16 млрд долл. - СПГ

Кроме того, банк ожидает разовые положительные эффекты на прибыль в 2020 году в сумме 400 млрд руб., что увеличит дивидендную доходность до 8,2%.

Ранее швейцарский банк Credit Suisse повысил целевую цену GDR «Роснефти» с 7,7 доллара до 9 долларов, а британский HCBC с 8 до 9 долларов.

В свою очередь, Merrill Lynch повысил рекомендации по «Роснефти» до «покупать», а целевую цену увеличил на 20 процентов — до 10 долларов за GDR. Банк полагает, что рост доли новых месторождений компании с низким налогообложением, а снижение списаний и финансовых расходов приведет к росту дивидендов. Также Merrill Lynch ожидает, что СДП в 2020 году составит 16 миллиардов долларов, а дивидендная доходность — 10 процентов.