В Совфеде спрогнозировали дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ

Ключевая ставка Центробанка, возможно, продолжит снижаться в следующем году, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглаву экономического комитета Совфеда Сергея Калашникова.

Как уточняется, оптимальное значение ключевой ставки — 4%. На данный момент, после шестого подряд снижения она составляет 6%.

По мнению Калашникова, наблюдается общемировая тенденция к снижению ключевой ставки, которая будет продолжаться и в следующем году.

Кроме того, сенатор отметил, что ключевая ставка в 6% является неплохим толчком для бизнеса, хотя, по его мнению, хотелось бы большего.

Это шестое снижение ставки подряд. Так, в июне она была снижена на до 7,5%, затем в июле до 7,25%. Следующее изменение значения произошло в сентябре, тогда она стала равна 7%, а в октябре — 6,50%, после чего в декабре достигла 6,25%.