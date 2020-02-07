Лавров оценил намерения США ввести санкции против «Роснефти»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что США намерены ввести новые санкции против компании «Роснефть» из-за сотрудничества с Венесуэлой, передает «Интерфакс».

Министр подтвердил во ходе своего визита в Мексику, что слышал о планах Вашингтона и отметил, что Москва уже привыкла к таким угрозам.

«...привыкли и к тому, что не стесняются американские официальные лица, заявляют: «Да, Вашингтон привержен доктрине Монро, и доктрина Монро должна претворяться в жизнь»», — заявил Лавров.

Доктрина Монро — дек­ла­ра­ция прин­ци­пов внеш­ней по­ли­ти­ки США, про­воз­гла­шен­ная 2 де­каб­ря 1823 года в по­сла­нии пре­зи­ден­та Дж. Мон­ро Кон­грес­су Соединенных Штатов.

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