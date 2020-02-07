Лавров оценил намерения США ввести санкции против «Роснефти»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что США намерены ввести новые санкции против компании «Роснефть» из-за сотрудничества с Венесуэлой, передает «Интерфакс».
Министр подтвердил во ходе своего визита в Мексику, что слышал о планах Вашингтона и отметил, что Москва уже привыкла к таким угрозам.
«...привыкли и к тому, что не стесняются американские официальные лица, заявляют: «Да, Вашингтон привержен доктрине Монро, и доктрина Монро должна претворяться в жизнь»», — заявил Лавров.
Доктрина Монро — декларация принципов внешней политики США, провозглашенная 2 декабря 1823 года в послании президента Дж. Монро Конгрессу Соединенных Штатов.
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