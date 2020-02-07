Лавров заявил о замедлении мировой экономики из-за коронавируса
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Замедление мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса нового типа повлияет на рынок нефти, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.
Россия оказывает активную поддержку взаимодействия стран-экспортеров нефти с учетом последствий ситуации с коронавирусом для экономики, отметил Лавров.
Министр подчеркнул, что российская сторона содействует консультациям не только стран-членов ОПЕК, но и не входящих в этот картель государств.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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