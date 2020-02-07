Лавров заявил о замедлении мировой экономики из-за коронавируса

Замедление мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса нового типа повлияет на рынок нефти, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

Россия оказывает активную поддержку взаимодействия стран-экспортеров нефти с учетом последствий ситуации с коронавирусом для экономики, отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что российская сторона содействует консультациям не только стран-членов ОПЕК, но и не входящих в этот картель государств.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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