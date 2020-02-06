В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций

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Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Кроме того, по его словам, из-за снятия ограничений может произойти подрыв конкурентоспособности и «искажение относительных цен».

Тимофеев также считает, что в России существует два главных источника «возмущения» платежного баланса, к коим относятся цены на нефть и потоки капиталов, которые находятся под санкциями.

При этом он отметил, что первый фактор удалось сгладить при помощи бюджетного правила.

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