На Украине скупили все маски от коронавируса

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Гендир Директората общественного здоровья украинского Минздрава Андрей Скипальский заявил, что ведомство занимается решением вопроса дефицита хирургических масок на Украине. Об этом сообщает УНН.

По его словам, на рынке зафиксирован определенный дефицит этого товара.

Чиновник уведомил, что в связи с этим в министерстве прошла встреча с руководством заместителя министра Виктора Ляшко с производителями и дистрибьюторами хирургических масок, а также их поставщиками.

«Были обсуждены определенные меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях», — рассказал о собрании Скипальский.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 28 553 человека, 565 человек погибли, а 1382 излечились.