Завод «Карат» опроверг планы по переносу производства сыра в Белоруссию

Московский завод плавленых сыров «Карат», который производит плавленые сырки «Дружба» и «Янтарь», не будет переносить часть производства сыра из России в Белоруссию в связи с введением обязательной маркировки молочных продуктов, заявил ТАСС сообщил гендиректор завода «Карат» Евгений Гребнев.

«Никаких переносов не планируется, это выдернутые из контекста слова. И протокол составлен немножко некорректно, потому что я сказал: «Вы нас подталкиваете к выносу в Белоруссию, так?», - пояснил он.

Гребнев уточнил, что говорил о невозможности модернизации линии по производству творожных сыров, поскольку в цехе нет места для дополнительного оборудования. Гендиректор завода «Карат» также выразил надежду на то, что в предлагаемом виде маркировка молочной продукции не будет внедрена.

В свою очередь, представитель Центра развития перспективных технологий напомнил, что маркировка уже является обязательной или находится в статусе пилотного проекта в 15 отраслях.

«Как в молочной, так и других категориях, пилотный проект, предшествующий обязательной маркировке, направлен на то, чтобы легальные участники рынка имели достаточно времени для подготовки всех процессов в комфортном режиме. Ни в одной из отраслей, где процесс уже стал обязательным, это не привело не только к закрытию или переносу производства добросовестными компаниями, но и к заметному изменению операционных внутренних процессов их работы. Хотя мы в разных отраслях сталкивались с примерами завышенных опасений от проекта, которые в короткий срок прекращались с началом конструктивной работы компаний с регулятором и ЦРПТ, как оператором», - сказал он.

Говоря о сложностях «Карата» с оборудованием линий, в ЦРПТ напомнили, что для молочной продукции предусмотрены три способа маркировки - печать кодов в типографии, при которой компания заказывает упаковку, то есть упаковка поступает на производство сразу промаркированной; наклеивание этикеток на готовую продукцию и печать кодов на производственной линии на фабрике.

«Основываясь на информации представителей отрасли, мы считаем, что 70% производителей воспользуется услугами типографий, 30% выберет способ этикетирования. Ни один из этих способов не требует переоснащения производственных линий, дешевле с точки зрения инвестиций и проще с операционной точки зрения», - подчеркнули в ЦРПТ.