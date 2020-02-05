В Минсельхозе обещали не допустить дефицита чеснока из-за коронавируса
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Замглавы Минсельхоза России Максим Увайдов обещал, что в стране не возникнет дефицита чеснока из-за коронавируса, местные аграрии справятся с его производством, передает РИА «Новости».
По словам специалиста, в РФ в настоящее время существует достаточный запас чеснока, так что, если прекратятся поставки из Китая, его хватит на всех.
«Наши аграрии справятся с чесноком точно», — заявил Увайдов.
Ранее специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) сообщили, что коронавирус может привести к дефициту чеснока в России, так как отечественные торговые сети отказываются от китайских продуктов.
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