СМИ узнали о намерении США расширить санкции против «Северного потока --2»

Власти США могут ввести новые санкции в отношении газового проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает Handelsblatt.

Отмечается, что экономические ограничения будут введены по итогам завершения строительства последнего участка газового проекта в Балтийском море.

По данным источника, на который ссылается издание, санкции в отношении «Северного потока — 2» могут быть введены уже в феврале-марте. Они коснутся инвесторов проекта или покупателей газа.

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