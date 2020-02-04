Лукашенко заявил, что Россия пытается поставить Белоруссию на колени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее. Об этом пишет РИА «Новости».

По его мнению, таким образом Россия пытается поставить Белоруссию на колени.

«Что мы просим сейчас от россиян? Они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить», — произнес он.

Он сказал, что раз Россия не согласна поставлять Белоруссии нефть беспошлинно в Евразийском союзе, пусть согласится на поставки по мировым ценам.

Белорусский лидер также добавил, что «старший брат» не должен так относиться к «самому близкому народу».

Он заключил, что Белоруссия готова сотрудничать с Россией на честной и прозрачной основе.