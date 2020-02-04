Правительство РФ может запретить вывоз медицинских масок из страны

Правительство России планирует установить временный запрет на экспорт медицинских масок и средств защиты из страны. Об этом сообщает издание «Фармвестник».

По словам президента ассоциации разработчиков медицинских изделий «Здравмедтех» Александра Ручкина, власти пока не пришли к консенсусу по данному вопросу.

Он отметил, что в настоящее время эффективность возможного запрета рассматривает Минпромторг совместно с оперативным штабом по предупреждению распространения коронавируса в России во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 438 человек, 425 человек погибли.

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