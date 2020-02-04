Названы регионы России, где чаще всего не платят по кредитам

Коллекторы составили рейтинг российских регионов, где чаще всего не платят по кредитам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Так, чаще всех не платят по кредитам жители Ингушетии (13%), Карачаево-Черкесии (9%) и Северной Осетии (9%).

Крупнейшие просроченные задолженности на одного жителя наблюдаются в Тыве – 31,5 тыс. рублей, Московской области – 30,1 тыс. рублей и Якутии – 29,1 тыс. рублей. Кроме того, высокие задолженности зафиксированы у жителей Карачаево-Черкесии (29 тыс. рублей), Тюменской области (28,8 тыс. рублей), Бурятии (28,7 тыс. рублей), Калининградской области (26,4 тыс. рублей) и Красноярского края (25,7 тыс. рублей).

Самая низкая просроченная задолженность на одного человека наблюдается в Севастополе — 1,9 тысячи рублей и Крыму — 2,5 тысячи рублей. Кроме того, в регионы с низкими долгами входят Дагестан (5,9 тыс. рублей), Чечня (6,5 тыс. рублей) и Ингушетия (7,8 тыс. рублей).

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