Белоруссия начала ремонт нефтепровода «Дружба»

Белоруссия начала ремонт двух участков магистрального нефтепровода «Дружба», сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента «Транснефти» Игоря Демина.

Ремонт является плановым, он не окажет влияния на общий транзит российской нефти, отметил Демин.

В ходе ремонтных работ планируется устранение выявленных при внутритрубной диагностике дефектов на участках Унеча – Мозырь и Мозырь – Брест.

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