Посол КНР в России заявил о слабом влиянии коронавируса на экономику страны
Вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа в Китае не окажет значительного влияния на экономику страны, считает китайский посол в России Чжон Ханьхуэй. Об этом сообщает ТАСС.
Эпидемия коронавируса незначительно повлияет на экономику Китая, так как проблемы касаются «только одной провинции и одного города», пояснил посол. Он также выразил уверенность, что коронавирус не повлияет скажется на экономических отношениях между Китаем и Россией.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 361 человек.
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