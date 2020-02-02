Польша увеличила число отказов в пересечении границы гражданам Украины

Польша увеличила число отказов во въезде на территорию страны для граждан Украины на 25%, сообщает общественная организация «Европа без барьеров».

В пересечении польской границы в 2019 году было отказано 58 500 украинцам, этот показатель на 25% превышает данные 2018 года. Главными основаниями для отказа стали неподтвержденная цель поездки и нехватка средств.

Чаще всего граждане Украины сталкиваются с отказами при пересечении наземной границы, при путешествии самолетом риск столкнуться с затруднениями минимальный, отметили в общественной организации.

Основными причинами сложившейся ситуации являются перенос отказов с консульств на границу из-за введения безвизового режима, недостаточная подготовка украинцев к поездке и несовершенство методов пограничных служб Евросоюза, заявила исполнительный директор организации Ирина Сушко.

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