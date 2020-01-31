Зеленский пригласил США добывать нефть и газ на Украине
close
Украинский лидер Владимир Зеленский предложил американской компании принять участие в разработке шельфа Черного моря, передает «Московский комсомолец».
Об этом Зеленский сообщил после встречи с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео.
Зеленский подчеркнул, что США остаются главным союзником Украины.
Он также выразил благодарность Помпео за санкции против «Северного потока-2».
Ранее сообщалось, что 31 января Помпео вместе с главой МИД Украины Вадимом Пристайко возложил цветы к памятнику погибшим в Донбассе в ходе «российской агрессии».