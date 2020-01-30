Турчак попросил Путина поддержать проект о народном бюджетировании

Вице-спикер СФ, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных проблем, президент согласился.

Турчак, выступая на заседании Совета по развитию местного самоуправления заметил, что практика в регионах показывает, «что люди готовы принимать самое активное участие в решении местных проблем, благоустройстве своих территорий».

«Честно надо сказать, что зачастую они это делают лучше, чем чиновники на местах, потому что лучше знают, что нужно им самим, их семьям, своим населенным пунктам. Ярким примером здесь является внедренная в некоторых регионах, в том числе в Московской области есть успешная практика, по инициативному бюджетированию. Когда часть регионального муниципального, бюджета направляется на проекты, предложенные самими жителями. По сути можно говорить о том, что речь идет о народном бюджете», - цитирует Турчака РИА «Новости».

«Чтобы такой подход использовался повсеместно, нужна единая правовая основа, «Единая Россия» вместе с правительством РФ разработали и готовы внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленного на решение местных вопросов. Просили бы вас этот законопроект поддержать», - сказал Турчак, обращаясь к президенту.

«Согласен», - ответил Путин.