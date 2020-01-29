Допрасходы по финансированию мер из послания Путина составят 383,3 млрд рублей

В Минфине заявили, что дополнительные расходы по финансированию мер из послания президента составят 383,3 млрд руб. в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

Малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет будет выделено 159,2 млрд руб.

На выплаты материнского капитала дополнительно будет направленно 122,4 млрд руб.

Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию выступил с предложением об изменениях в программе материнского капитала. Так, материнский капитал начнут выдавать на первенца. Сумма, которая будет доступна к получению, составит 466 617 рублей. Также он поручил ввести ежемесячную выплату семьям, среднедушевой доход которых равен или ниже величине прожиточного минимума, на детей от 3 до 7 лет.