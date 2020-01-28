«Роснефть» ввела в эксплуатацию первый в РФ опытно-промышленный комплекс для производства катализаторов

«Роснефть» запустила в эксплуатацию первый в России опытно-промышленный комплекс для производства катализаторов гидропроцессов.

Этот объект общей площадью 720 м2 расположен на территории ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов» (входит в периметр НК «Роснефть»).

Новый комплекс позволит отрабатывать технологии производства катализаторов процессов нефтепереработки и нефтехимии с учетом перехода на крупнотоннажное производство.

До настоящего момента в России такие технологические возможности отсутствовали.

«Роснефть» уделяет большое внимание развитию производства катализаторов нефтепереработки и по всем основным процессам переходит на отечественные катализаторы, в том числе собственного производства.

Благодаря вводу в эксплуатацию нового комплекса будет получен значительный экономический эффект за счет сокращения затрат на закупку катализаторов сторонних производителей, а также логистической составляющей. Например, потребности НПЗ Компании в катализаторах гидроочистки составляют около 2000 т/год. Стоимость такого количества катализаторов гидроочистки ~ 2,5 млрд рублей/год.

Новые технологические возможности в перспективе позволят заметно снизить зависимость России от импортной продукции в области катализаторов для процессов нефтепереработки.

В настоящее время доля импорта в катализаторах гидроочистки составляет около 90-95%. За счет развития высокотехнологичного производства «Роснефть» планирует снизить этот показатель до 50% к 2024 году.