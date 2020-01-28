Украинский завод заказал российский алюминий для ракет США

Украинский Южный машиностроительный завод имени Макарова подписал контракт с российским ООО «Промышленное обеспечение «Альфа-Металл» на поставку алюминия. Об этом сообщает «Украина.ру».

По данным госзакупок «Прозорро», 15 января компании заключили соглашение на поставку металла на сумму 109,5 млн рублей весом около 88,7 тонны алюминиевого проката.

Известно, что с 2017 года «Южмаш» заключил с российским предприятием четыре контракта на поставку алюминия.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Источник: владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты