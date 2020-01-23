Строительство «Звезды» будет иметь мультипликативный эффект для всей промышленности РФ

Строительство верфи «Звезда» будет иметь значительный мультипликативный эффект для всей российской промышленности, уверен ее гендиректор Сергей Целуйко.

«Производство транспортных судов и ледоколов позволит провести модернизацию оборудования на многих десятках, если не сотнях предприятий, в первую очередь — Дальнего Востока, создать мощный судостроительный кластер в стратегически важном регионе, близком к рынкам АТР, которые считаются осью мировой экономики», — рассказал он в интервью ТАСС.

«Плюс при этом создаются тысячи квалифицированных рабочих мест, повышается общий профессиональный уровень специалистов, в региональный бюджет идут налоги», — пояснил Целуйко.

«Я не сомневаюсь, что к своему десятилетию «Звезда» подойдет самым крупным предприятием отрасли, которое будет перерабатывать 330 тысяч тонн металла в год с опытом сдачи десятков судов. Думаю, что «Звезда» станет центром для предприятий-спутников, которые работают на обеспечение верфи», — отметил он.

Каждый заказ, который выполняет «Звезда» по-своему интересен и уникален, поскольку люди получают опыт в ходе строительства каждого судна.

«Танкеры типа «Афрамакс», которые мы строим, — это самые большие суда, которые когда-либо создавались в России. По контракту первый танкер мы должны спустить на воду в мае, сдать — в сентябре-октябре. Но мы постараемся выполнить работы с опережением. Танкеры таких размеров не делали даже в Советском Союзе, их водоизмещение — 114 тысяч тонн, длина — 258 метров, ширина — 46 метров, — рассказал Целуйко. — И конечно же, наиболее масштабный проект — атомный ледокол «Лидер» — самый крупный, самый мощный ледокол в мире, уникальный с точки зрения автоматизации, с абсолютно новым типом силовой установки».