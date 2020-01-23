Греф рассказал, что может стать причиной его ухода из Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка. Об этом пишет РИА «Новости».

Он выразил уверенность в том, что стратегия финансовой организации в настоящий момент является верной.

Греф отметил, что когда приходил на свою позицию, имел определенную концепцию, поэтому в случае ее изменения, он не видит свое место в компании.

При этом глава Сбербанка положительно относится к смене основного акционера.

В декабре 2019 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство обсуждает выход ЦБ России из капитала Сбербанка, поскольку финансовый регулятор не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает.

Согласно закону о ЦБ, уменьшение его доли акций Сбербанка может произойти только после изменения закона.