Путин потребовал пересмотреть потребительскую корзину

Президент РФ Владимир Путин призвал к пересмотру структуры потребительской корзины россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин в ходе встречи с представителями общественности в Липецке заявил, что считает, что в корзине не хватает некоторых продуктов — овощей, рыбы и мяса.

Он отметил, что в процентном соотношении, картофель и хлебобулочные изделия занимают большую часть корзины.

».. а вот овощи, фрукты, особенно их маловато, и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места», — сказал Путин.