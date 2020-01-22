Коллекторам могут позволить собирать долги граждан по ЖКХ

Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать с граждан долги за жилищно-коммунальные услуги. Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.

Так, в новой редакции законопроекта содержится отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Взыскивать задолженности по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы без обязательного досудебного порядка возврата просрочки.

В первом варианте законопроекта говорилось, что работать с долгами по ЖКХ смогут лишь управляющие организации и только после досудебных переговоров с должниками.

Кроме того, согласно изменениям, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет вести два госреестра: профессиональных коллекторов, к которым предъявят повышенные требования, и остальных взыскателей.

Однако пока главным вопросом, как отмечают эксперты, является вопрос о работе данного закона.

Представленная на заседании версия законопроекта не является окончательной. Ее предстоит доработать, учитывая замечания соисполнителей и новые предложения.