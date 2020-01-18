Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира. Об этом пишет журнал Forbes.

Отмечается, что теперь первую строчку в рейтинге занимает президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и члены его семьи.

По данным издания, сейчас их состояние оценивается в $117 млрд, тогда как у Безоса оно составляет $115,6 млрд.

Как стало известно, замкнул тройку основатель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние оценивается в $110,6 млрд.

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