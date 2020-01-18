S&P подтвердило рейтинг России на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило, что кредитный рейтинг России сохраняется на уровне «ВВВ-», сообщает ТАСС.

Как отмечается, возможность введения санкционных ограничений со стороны других стран оценивается как высокая.

«Мы можем предпринять негативное действие в ближайшие 24 месяца», — добавило S&P.

Агентство подчеркнуло, что суверенный кредитный рейтинг страны сохранился со стабильным прогнозом.

Ранее в Fitch подтвердили рейтинг России на уровне «BBB-». Согласно размещенным данным, долгосрочный кредитный рейтинг России в зарубежной валюте на инвестиционном уровне находится на уровне «ВВВ-», краткосрочный — на уровне «F3».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Fitch подтвердили рейтинг России на уровне «BBB-»

— Fitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB-»